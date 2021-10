L’evoluzione dell'email certificata e i prezzi della PEC

La posta elettronica certificata è una tipologia di email che permette di inviare un messaggio con valore legale e rappresenta un’ottima alternativa alla classica raccomandata con avviso di ricevuta, che garantisce una prova di invio e della ricezione del messaggio.

La nascita della PEC in Italia risale al 2003, con la legge n. 3/2003 art. 27, che ha introdotto il concetto di innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione. Questo articolo ha fissato una serie di nuovi obiettivi tra cui l’estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle PA e dei rapporti con i privati.

Da allora, la posta elettronica certificata ha assunto diverse funzioni anche in ambito commerciale e negli ultimi dieci anni si è diffuso in ambito privato per svolgere diverse azioni con valore legale più semplicemente e attraverso gli smartphone. Scopri i migliori prezzi per pec online e i servizi più convenienti in base alle tue esigenze.

Utilizzo della PEC: dal commerciale al privato

Nel 2005, la Posta Elettronica Certificata prende ufficialmente forma attraverso il D.P.R. n. 68/2005, “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”.

Il decreto ha ufficializzato le regole operative e tecniche per la gestione dell’invio e della ricezione dei messaggi con valore legale mediante PEC. Sono stati identificati i soggetti del processo di invio e ricezione, ovvero: il mittente, il destinatario e il gestore del servizio.

I gestori del servizio svolgono il ruolo di garante dell’avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio. Attraverso processi automatici inseriscono una firma elettronica su ogni messaggio che serve a garantire l’integrità, la sicurezza e l’autenticità del contenuto privo di ogni manomissione o virus informatico.

Nel 2008 è stato emesso il D.L. n. 185/2008: l’art. 16, commi 6 e 7, che sancisce l’obbligo per tutte le imprese di comunicare l’indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. L’obbligo è stato esteso anche ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dallo Stato.

Negli anni il mercato della posta elettronica certificata si è ampliato sempre di più con numerosi gestori che offrono servizi e prezzi PEC differenti, pronti a soddisfare tutte le esigenze di privati e aziende grazie ad uno spazio di archiviazione sempre più elevato.

Posta elettronica certificata esempi d’uso

La PEC può essere utilizzata per diverse finalità sia in ambito commerciale che privato. Permette di convocare consigli e assemblee, gestire comunicazioni ufficiali aziendali e commerciali, gestisce le relazioni tra Pubbliche Amministrazioni e privati e/o aziende. Ecco qualche esempio pratico:

Inviare documenti a enti e PA come cittadino;

Trasmettere documenti aziendali con valore legale;

Scambiare documenti tra aziende;

Inviare stipendi ai dipendenti;

Inviare documenti alle aziende di fornitura (contratti firmati e/o recessi).

Costo di una PEC

I gestori offrono diversi pacchetti e prezzi PEC in base alle necessità, al tipo di utente (se privato o azienda) e in base allo spazio di archiviazione. Il costo non varia in base alla quantità di email certificate inviate.

La posta elettronica certificata costa meno di una raccomandata con ricevuta di ritorno e i prezzi PEC rappresentano un pagamento che copre l’intero anno e garantisce un numero illimitato di email.

I diversi gestori offrono tariffe variabili che possono partire da 5 euro + iva all’anno fino a 30 euro + iva all’anno. Le aziende, generalmente, hanno pacchetti esclusivi realizzati appositamente per soddisfare ogni tipo di esigenza.