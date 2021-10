Massimizzare lo spazio abitativo con le scaffalature

Chi è in procinto di sposarsi, o si trova nella necessità di cambiare abitazione (magari in previsione della nascita di un bimbo), può essere costretto a fare i conti con un problema diffuso: la mancanza di spazio. In molti casi armadi, credenze e pensili vari non si rivelano sufficienti a ospitare quanto si ha intenzione di inserire in casa. Una soluzione efficace, se si desidera organizzare al meglio gli spazi, consiste nell'acquistare uno o più scaffali, in grado di risultare semplici e funzionali. Anche le persone che hanno scelto di arredare la casa in stile moderno, non avranno difficoltà nel comprare versioni di scaffali abbinabili agli altri elementi già presenti nella propria abitazione. Ormai il mercato offre moltissime varianti, adattabili a qualunque contesto.

Come scegliere gli scaffali in base alla stanza

Un primo ambiente in cui è possibile sfruttare gli scaffali? La cucina. Un modello di piccole dimensioni in acciaio consentirà di esporre gli oggetti utilizzati quotidianamente. In soggiorno, tali complementi si prestano come valida alternativa alle librerie. Meno ingombranti di un comune mobile, grazie alle mensole permettono di mettere in ordine i volumi, mantenendoli a portata di mano. Per quanto concerne i materiali, il salotto può ospitare senza problemi scaffali in legno. Nel caso di un soggiorno moderno, meglio optare per soluzioni laccate, magari dotati di forme geometriche particolari. Un altro ambiente a ospitare spesso e volentieri gli scaffali è la camera. D'altro canto, si ha l'opportunità di sfruttare lo spazio in verticale, risparmiando superficie calpestabile. In una camera matrimoniale, ad esempio, le mensole offriranno lo spazio per appoggiare foto e soprammobili. All'interno delle camerette, invece, niente di meglio di uno scaffale per posizionare peluche e piccoli giocattoli. Altro ambiente a trarre giovamento da questo complemento è il ripostiglio. Normalmente i ripostigli risultano piuttosto angusti; sfruttare lo spazio in verticale, pertanto, è fondamentale. Che siano scatole o scorte alimentari non importa: l'ordine sarà comunque garantito.

Soluzioni per piccoli ambienti e scaffalature industriali

Il successo ottenuto negli ultimi anni dagli scaffali ha portato le aziende produttrici ad affiancare ai modelli più classici e sobri, realizzati in legno o metallo, opzioni che presentano mensole in stile vintage. Non meno ampia è la disponibilità di colori e forme. Chi ama lo stile minimal potrebbe preferire modelli contraddistinti da uno stile essenziale. Le menti creative, al contrario, vedranno negli scaffali dalle forme insolite e originali il loro acquisto ideale. A differenza di quelle progettate per le abitazioni private, le scaffalature industriali devono saper offrire maggiore robustezza, assicurando grande stabilità. In generale, ci sono alcuni termini e regole che dovreste conoscere sulle scaffalature.

L'obiettivo è riuscire a stoccare unità di carico non indifferenti, diverse sia per forma che in termini di peso.

Creare un ufficio in casa

La Pandemia da Coronavirus ha indotto i Governi di tutta Europa, e non solo, ad adottare diverse misure restrittive. In ambito lavorativo questo ha senza dubbio favorito una rapida diffusione dello smartworking. E non sono poche le persone ad aver allestito nelle proprie abitazioni veri e propri uffici, ricorrendo spesso e volentieri alle scaffalature aperte. Che l'ufficio sia posizionato in cucina, soggiorno o zona notte, non è impossibile trovare un angolo, o una parete, capace di offrire spazio sufficiente a ospitare una scrivania. E i ripiani della scrivania possono essere opportunamente supportati da un armadio di archiviazione aperto. Ma le soluzioni disponibili per un ufficio domestico sono molteplici; si ricordano, tra le altre:

pareti attrezzate

scaffali

librerie da parete

mobiletti dotati di ruote (da porre sotto la scrivania)

Oltre a nascondere scartoffie varie, sono ideali per poggiare telefono fisso, cellulare, fax e altri accessori.

Se ogni anno il settore dell'arredamento si arricchisce di proposte, le scaffalature continuano a suscitare interesse. Le scaffalature aperte sono ormai unanimemente ritenute una soluzione economica ma efficiente per conservare varie tipologie di oggetti. Non meno importante è il fatto che, adottandole, gli ambienti tendono ad apparire più grandi e ospitali.