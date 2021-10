Ad Alba si presenta l’orchestra cameristica “Ensemble Romeo Paglia” della Fondazione San Giuseppe

Giovedì 14 ottobre alle ore 11.30 presso il “Cafè du Dom” di Alba (piazza Risorgimento), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del neo costituito Ensemble Romeo Paglia, orchestra cameristica in collaborazione con la Fondazione Culturale San Giuseppe.

Con l’occasione verrà presentato questo nuovo progetto dedicato a Romeo Paglia, filantropo e sostenitore convinto della vita musicale ad Alba e territorio, che si pone come precipuo scopo quello di creare un organico che operi con continuità sul territorio affiancando a coloro che desiderano esprimersi tramite il linguaggio musicale, professori e concertisti di chiara fama.

L’orchestra cameristica “Ensemble Romeo Paglia” della Fondazione San Giuseppe di Alba si avvale dell’opera di professionisti di fama nazionale e internazionale anche in campo solistico. Già prime parti dell’Orchestra Pressenda, che ha operato per decenni in Alba quale orchestra stabile e di riferimento, si riuniranno in questo progetto sostenuto dalla Fondazione San Giuseppe di Alba.

Il direttivo è composto da Giuseppe Malò (presidente), Claudio Calorio (vicepresidente), Roberto Cerrato (presidente della Fondazione Culturale San Giuseppe) e il aaestro Paolo Paglia (direttore artistico e musicale).

Assieme all’Orchestra da Camera “Ensemble Romeo Paglia” collaborerà il Coro “Lalaguys” del quale il maestro Paolo Paglia è direttore stabile.