Arriva la prima Festa del libro medievale e antico di Saluzzo

Ha fatto da anteprima eccezionale, l’arrivo a Saluzzo del manoscritto di Tommaso III "Le livre du Chevalier Errant" poema epico-cortese uno dei più importanti testi cavallereschi medioevali, scritto dal marchese Tommaso III, prezioso codice miniato che, dopo la sei giorni di esposizione nel Monastero della Stella è partito alla volta di Roma dove sarà esposto in Quirinale nella mostra "Inferno" dedicata a Dante.

Ha aperto simbolicamente la prima Festa del libro medievale e antico di Saluzzo "Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori”, nuova manifestazione libraria per adulti e ragazzi dedicata alla cultura e storia medioevale, lette e approfondite attraverso romanzi, saggi, fantasy, lezioni, musiche e performance. Si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, promossa dalla Fondazione CRSaluzzo e dal Comune in collaborazione con Salone Internazionale del Libro di Torino, che si apre nella capitale sabauda il 14 ottobre e la Fondazione Bertoni.

Quale lo spirito? "Portare all’attenzione del grande pubblico e celebrare un periodo storico, dal V al XIV secolo, che da sempre esercita una forte fascinazione sull’immaginario collettivo (come dimostrano il successo di romanzi, serie televisive, film e videogiochi che a quelle atmosfere si ispirano) e che fu un laboratorio culturale straordinario da cui nacque l'idea europea, anche se troppo spesso viene minimizzato come momento oscuro in opposizione al Rinascimento".

L’iniziativa si svolgerà sabato 23 e domenica 24 ottobre con due lezioni magistrali venerdì 22 ottobre e mercoledì 27 ottobre. La prima edizione della Festa libraria mutua, come sottotitolo, i primi versi del poema cavalleresco L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, “Le donne, i cavallier, l’arme gli amori”, che avvicinano subito il lettore all’immaginario medievale intessuto di eroismi, sfide, viaggi, guerre, amori e magie. L’immagine guida è un particolare dell’affresco presente nella cappella campestre di San Ponzio a Castellar, vicino a Saluzzo, risalente al XIII secolo che riproduce una principessa e un cavaliere.

Le dichiarazioni dei promotori «Evento unico nel suo genere in Italia – spiegano i curatori Marco Piccat, professore di Filologia romanza all’Università di Trieste e presidente della Fondazione CRS, e Marco Pautasso del Salone Internazionale del Libro di Torino – la Festa del libro medievale e antico intende dimostrare che quelli medievali, in antitesi alla vulgata dominante, non furono affatto secoli bui. Al contrario, ribaltando l'immagine di oscurantismo, immobilismo e arretratezza invalsa nel tempo, proverà a rivalutare un'epoca che fu in verità laboratorio culturale straordinario, nonché incubatore dell'idea europea. Il Medioevo contribuì, infatti, alla circolazione delle lingue e dei saperi, favorì non solo gli scambi commerciali, ma soprattutto le contaminazioni e gli intrecci artistici, culturali e politici tra i vari paesi europei.».

«Siamo felici ed entusiasti della collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino – commenta Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo –. Mi preme esprimere la mia grande soddisfazione per la realizzazione di un evento coerente con la realtà storica e attuale del Saluzzese e capace di dialogare con operatori locali e protagonisti nazionali e internazionali del mondo culturale. In fondo, questa capacità di contaminazione e di relazione era l’essenza del marchesato di Saluzzo e oggi rimane una caratteristica della comunità diffusa delle terre del Monviso.».

Le iniziative e gli ospiti L’iniziativa proporrà appuntamenti per adulti e bambini e bambine per immergersi nelle atmosfere medievali e per offrire occasioni di conoscenza e approfondimento sulla cosiddetta “Età di mezzo”, con i suoi protagonisti e personalità di spicco, gli usi e costumi, i fatti storici, le credenze, i mestieri, l’arte e la letteratura, gli studi, le scoperte. In programma: incontri con autori, dialoghi, lezioni magistrali, animazioni e laboratori per bambini, bambine, ragazzi, ragazze e adulti, reading, mostre, ma anche concerti, performance teatrali, azioni pittoriche collettive, rappresentazioni storiche, aperitivi e degustazioni medievali, spettacoli di falconeria con rapaci, proiezioni di film, sfilate di gruppi storici, laboratori di calligrafia e miniautura.

L’inaugurazione sarà sabato 22 ottobre alle 18 al Cinema Teatro Magda Olivero Tra gli ospiti: il cantautore Angelo Branduardi, in concerto acustico Camminando, camminando in due, con Fabio Valdemarin; il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, con una lectio magistralis ispirata al nuovo libro Il posto degli uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti (Mondadori); Franco Cardini, noto storico e saggista specializzato nello studio del Medioevo, con una lectio magistralis tratta dai temi del volume Le cento novelle contro la morte (Salerno Editore).

E poi Chiara Frugoni, storica del Medioevo, con il suo nuovo lavoro Donne medievali. Sole, indomite, avventurose (Il Mulino); la scrittrice per ragazzi Sara Marconi, autrice Storie di cavalieri e principesse (Lapis); Marcello Simoni, scrittore e archeologo, autore di libri best seller ambientati soprattutto nel Medioevo, in classifica attualmente con La profezia delle pagine perdute (Newton Compton); le Artenaute del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte con la loro azione pittorica collettiva ispirata all'affresco San Giorgio e la principessa di Pietro Pocapaglia, immagine guida della manifestazione; Rosa Maria Piccione dell’Università degli Studi di Torino; il teologo Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara; il giornalista e scrittore Graziano Consiglieri con La trilogia dei Catari (Araba Fenice); l’artista e scrittore Franco Giletta, autore di La tavolozza di Leonardo. Il genio di Vinci e il Marchesato di Saluzzo (Fusta editore);

Diego Beltrutti di San Biagio, traduttore del Llibre de l'Orde de Cavalleria, testo catalano, definito un best seller europeo alla fine del XIII secolo. Alcuni appuntamenti saranno accompagnati da letture a cura di Teatro Prosa Saluzzo, mentre la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale APM proporrà momenti musicali che andranno a scandire i momenti della giornata, grazie ai suoi studenti. Protagonisti anche i rapaci, con lo spettacolo di falconeria lungo la salita al Castello, a cura di Falcong Srl, che vedrà in volo l’aquila reale, il falco sacro, il falco gyr, il falco pellegrino, la poiana di Harris, l’assiolo faccia bianca e il gufo africano.

Al programma si affiancherà una parte espositiva, dove il pubblico sarà accolto da editori, librerie, centri studi, con le loro proposte di catalogo e novità sul tema e la presenza di copie di libri esclusivi, sia manoscritti che a stampa. Case editrici specializzate e generiche e librerie antiquarie offriranno al pubblico il meglio delle uscite editoriali che raccontano il Medioevo.

Gli esercizi commerciali ospiteranno titoli di libri selezionati sul tema, dalla saggistica alla narrativa, dal fantasy ai libri antichi, che a fine manifestazione confluiranno in un nuovo Fondo del libro medievale da destinare alla Biblioteca civica di Saluzzo “Lidia Beccaria Rolfi” per la fruizione libera e gratuita. Saluzzo sarà vestita a festa, grazie al coinvolgimento delle numerose realtà associative del territorio che animeranno le vie e le piazze con performance teatrali e artistiche, rievocazioni storiche e proposte enogastronomiche ispirate al Medioevo.

Itur propone laboratori sul tema del libro medievale e dei codici musicali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, attività creative dedicate alla miniature e ai manoscritti, letture a tema cavalleresco per piccoli dai 4 a 10 anni, la bottega di legatoria e i laboratori di calligrafia per adulti. La Compagnia Primo Atto va in scena con La canzone di Dante, per la regia e di Alessio Giusti. Grazie alla collaborazione con Nuovi Mondi il pubblico potrà rivedere su grande schermo il film Francesco, giullare di Dio di Roberto Rossellini.

Il Gruppo Storico del Saluzzese animerà le vie del centro con sfilate in abiti medievali e la partecipazione di sbandieratori e banditori. I Fondi storici della Biblioteca apriranno gli archivi per un’esposizione di esemplari più importanti della collezione.

Il Centro Studi Piemontesi farà ascoltare le liriche dell’antica Provenza. A.P.S. UR-CA allieterà i palati con uno speciali menu dai sapori medievali. Sarà proiettato un video che narra le rappresentazioni collegate a Dante saranno a cura delle Scuole Superiori di Saluzzo.

Il programma sarà presentato al pubblico al Salone Internazionale del Libro di Torino giovedì 14 ottobre alle ore 15.30 (Arena Piemonte, Padiglione 2.

Biglietti di ingesso al Salone su www.salonelibro.it). Durante i giorni della Festa e fino al 31 ottobre sarà possibile visitare la mostra Tesori del marchesato di Saluzzo che ripercorre e illustra i secoli d’oro della storia marchionale attraverso più di settanta opere tra codici miniati, dipinti su tavola, affreschi, sculture e documenti d’epoca.

il percorso

Il percorso espositivo si sviluppa in tre sedi del centro storico cittadino: il Monastero di Santa Maria della Stella, il Museo Civico Casa Cavazza e La Castiglia. Info www.fondazioneartea.org. In occasione della Festa, a Palazzo dei Vescovi è aperta la mostra L'Evangelario Eusebiano dal Codice A, che terminerà il 23 ottobre, per lasciare spazio alla mostra 371 – 2021 Sant’Eusebio: il coraggio dell’evangelizzazione.

I luoghi della Festa Centro pulsante delle iniziative e quartier generale degli espositori sarà Il Quartiere (ex Caserma Musso, piazza Montebello, 1), affiancati da altri numerosi spazi della città: il centro storico di Saluzzo con la sua salita al Castello;

La Castiglia, residenza privilegiata e fortificata dei marchesi di Saluzzo in cima all’antico borgo storico (Piazza Castello); il Monastero di Santa Maria della Stella, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, di recente oggetto di un mirabile intervento di restauro; il Cinema Teatro Magda Olivero (Via Palazzo di Città, 15), l’Archivio storico della città di Saluzzo presso La Castiglia; la Biblioteca civica Lidia Rolfi Beccaria (piazza Montebello, 1); Palazzo dei Vescovi (via Maghellona, 7); Tasté Bistrot (Salita al Castello, 26); Fondi storici della Biblioteca (via Volta, 9), Archivio storico della città di Saluzzo e Istituto per i beni musicali del Piemonte.

Il logo della Festa Il logo è stato ideato dallo Studio Elisa Cerini che nella progettazione ha tenuto conto sia della specificità della manifestazione sia del luogo in cui si svolge, la città di Saluzzo e il suo territorio rico di testimonianze artistiche e architettoniche del periodo antico e medievale. Rappresentando la stilizzazione di alcuni edifici caratteristici disposti in fila, tra i quali si distingue anche la forma di un libro, il logo risulta quindi un duplice invito: scoprire un evento culturale di rilievo all’interno di un territorio ricco di storia antica.

I promotori e i partner

La manifestazione si inserisce tra le iniziative per candidare Saluzzo e le Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024. Alla realizzazione dell’iniziativa partecipano: Fondazione Artea, Centro Studi Piemontesi e le tante realtà associative del territorio: Archivio storico e Istituto per i beni musicali in Piemonte, Aps Ur-Ca Casa Laboratorio, Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, Itur, Gruppo Storico del Saluzzese, Compagnia Teatro Prosa, Compagnia teatrale Primo Atto, Nuovo Mondi, le Scuole Superiori di Saluzzo. Patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative sanitarie in tema di contrasto e prevenzione del contagio da Covid 19.

Ingresso con Green Pass. Tutte le info: salonelibro.it - visitsaluzzo.it