Fossano: un grande successo la 21^ stagione di Cinedehors

Si è conclusa in questo weekend la stagione estiva 2021 di Cinedehors, il cinema dove meno te lo aspetti.



Anche il 2021 segna un crescita per le proiezioni all'aperto in luoghi inconsueti di Cinedehors.

Più di 130 proiezioni in 45 comuni di 6 regioni per un più di 15.000 spettatori.



Cinedehors è cresciuta anche nel 2021 con 7 set di proiezione con schermi Airscreen, proiettori digitali e DCP e una crew di 10 tecnici.



Nonostante la pandemia anche il 2021 è stata un'edizione esaltante.



A breve partirà la Winter Edition. Gli aggiornamenti sono e saranno disponibili sul nostro sito e sui nostri canali social!