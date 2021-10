Grande attesa a Mondovì per l'edizione 2021 di Peccati di Gola

A Mondovì fervono i preparativi per l’edizione 2021 di “Peccati di Gola & XXIII Fiera Regionale del Tartufo”, in programma sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1° novembre. L’atteso ritorno della tre giorni enogastronomica, firmato per la prima volta dal connubio tra l’associazione ‘La Funicolare’ e la segreteria organizzativa VM Style, riporterà il Monregalese alla ribalta regionale e nazionale con l’intento di promuovere le eccellenze del territorio. Il tutto in un rinnovato percorso espositivo, interamente sviluppato all’interno dei quartieri storici della Città: i rioni di Breo e Piazza, uniti dalla funicolare, torneranno ad accogliere i visitatori in un contesto architettonico di assoluto rilievo. Un fil rouge caratterizzato dalla prima importante novità dell’edizione 2021:

«Dopo il grande successo riscontrato nelle passate edizioni della Mostra dell’Artigianato Artistico - dichiara Mattia Germone, presidente ‘La Funicolare’ -, anche Peccati di Gola avrà il ‘suo’ allestimento aereo. Abbiamo deciso di effettuare questo importante investimento per tornare a camminare con il naso all’insù, il visitatore sarà coinvolto in un’esperienza ‘immersiva’, pronto a scoprire le eccellenze esposte ma anche ad ammirare il contesto in cui sono collocate. Il lavoro sarà tanto, possiamo contare su un nutrito gruppo di volontari che ringrazio sin d’ora per la grande disponibilità».

Il programma completo di #PDG2021 verrà svelato durante la conferenza di presentazione, in programma giovedì 21 ottobre, alle ore 11, presso la Sala Consigliare del Municipio di Mondovì. Oltre alla novità già svelata, l’Enoteca Golosa - Peccato non esserci (piazza Santa Maria maggiore), non potranno mancare l’Expo del Gusto, la mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari (piazza Ferrero) e le Osterie della tradizione, i laboratori e gli showcooking a Casa Slow Food Monregalese. Ampio spazio al Tartufo: profumi e sapori da scoprire (piazza Cesare Battisti). Di particolare suggestione il viaggio alla scoperta dei sapori e dei profumi delle De.Co di Mondovì: Melaviglia, l’area espositiva che riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine, in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì (piazza Roma e via Beccaria). Ampio spazio verrà riservato ai bambini ed alle famiglie durante i Peccati in gioco.

«Stiamo predisponendo un programma all’altezza delle aspettative - dichiara Valentina Masante, segreteria ‘Peccati di Gola’ - in grado di seguire la tradizione ed allo stesso tempo innovare. Numerosi saranno gli appuntamenti di ‘Assapora la cultura’ per poter tornare alla fruizione di esperienze live e non multimediali. Un ritorno alla normalità che ci prepariamo ad accogliere con serenità, grazie all’osservanza delle normative vigenti».