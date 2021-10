Il Caffè Letterario di Bra inaugura la 4ª stagione con il pluripremiato autore Silvano Bertaina

L’attesa è finita. Giovedì 21 ottobre si alza il sipario sul Caffè Letterario di Bra, punto di riferimento culturale firmato da Silvia Gullino, che dal 2018 anima la città della Zizzola.

Nel primo appuntamento della quarta stagione, che sfida il Covid con la seconda edizione online in calendario ogni terzo giovedì del mese, sarà ospite il pluripremiato scrittore Silvano Bertaina, che ha presentato la manifestazione negli anni svolti in presenza al Mondadori Bookstore di via Carando.