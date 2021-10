Petsfestival 2021: il gatto è sempre più protagonista

Sono previsti un buon numero di soggetti iscritti nei due giorni e la possibilità per il pubblico di scoprire molte razze curiose e non sempre visibili tutti i giorni. L’Esposizione si svolgerà sabato e domenica con inizio in mattinata e premiazioni al pomeriggio e i visitatori troveranno anche molti stand di articoli dedicati al magico felino che popola le nostre case. Ma torniamo a parlare di razze, fra le quali una che ha sicuramente polarizzato l’attenzione è il Lykoi, o gatto lupo come viene anche soprannominato, una razza che per l’aspetto esteriore assomiglia un po’ a un lupo mannaro. Il Lykoi ha diverse zone di sprovviste di pelo e, va ricordato, è una razza relativamente giovane, riconosciuta nel 2012. Ma ci sono anche molte altre razze da vedere e da scoprire. Ed è sicuramente un’occasione per incontrare allevatori e conoscere caratteristiche e peculiarità di ogni razza presente. Ricordiamo che a Petsfestival non troverete gatti in vendita ma potrete informarVi per future cucciolate in arrivo.

Nei vari stand l’opportunità per scoprire prodotti destinati alla cura e all’alimentazione del nostro gatto, nonché al mantenimento in forma del suo pelo.

Appuntamento a Petsfestival, 16/17 ottobre, a CremonaFiere. Esposizione Internazionale Felina: un evento nell’evento.

Vi aspettiamo.





Per info e contatti: https://petsfestival.eu/





Per i biglietti clicca qui: biglietteria online