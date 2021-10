Mascherina? Sì, no, forse, mah, boh...

Negli scorsi fine settimana ho visitato alcune importanti fiere regionali dedicate ai magnifici prodotti del nostro Piemonte. In tutte le situazioni ho assistito allo zelante lavoro degli addetti al servizio d’ordine o dei volontari della Protezione Civile, che invitavano tutti ad indossare la mascherina. E a volte ne scaturivano anche accese discussioni. Eravamo tutti all’aria aperta, difficilmente c’erano assembramenti. Eppure, il regolamento recita che per fiere, sagre e manifestazioni all’aperto, permane l’obbligo della mascherina.

Per curiosità ho chiesto a mio figlio, assiduo frequentatore di stadi per partite di calcio: “ma in curva qualcuno tiene la mascherina?”. Vi risparmio le risate e le prese in giro: “Nessuno ce l’ha, altrimenti come faremmo a tifare?”. Neppure nei settori meno popolari dello stadio.

Quindi? Famo all’italiana? Le regole ci sono, ma poi nel farle rispettare usiamo due pesi e due misure.

D’altronde non so se, recentemente, avete provato a salire su un mezzo pubblico. Io sì, pieno all’inverosimile, si sta come sardine. Quasi tutti con la mascherina, ma nessuno chiede di mostrare il green pass o altro. Perciò? Anche qui, “famo all’italiana”.

Infine, ho letto che, per i dipendenti pubblici che sono autorizzati allo smart-working, persiste, sempre e comunque, l’obbligo di green pass: chissà se a controllarli sarà il coniuge, i genitori, i figli, il portinaio o i vicini di casa?