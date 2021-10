Volley A2/M: Vbc Synergy Mondovì-Santa Croce 0-3, Riccardo Mazzon: "Quanto visto mi fa ben sperare per il futuro" (VIDEO)

Il Vbc Synergy Mondovì ieri è uscito sconfitto per 0-3 dal confronto con la Kemas Lamipel Santa Croce degli ex Festi, Arasomwan e Ferrini, nella prima giornata del Campionato di serie A2. Nonostante la sconfitta, però, in casa Vbc c'è più di un motivo per guardare al futuro con un moderato ottimismo.

Tra le note positive c'è sicuramente l'ottima prestazione di Riccardo Mazzon, che a dieci mesi dal grave infortunio ai legamenti del ginocchio è tornato in campo in una gara ufficiale e lo ha fatto da protagonista. Il venticinquenne schiacciatore originario di Cittadella ha chiuso l'incontro con 15 punti all'attivo. Ecco il suo commento raccolto al termine del match: