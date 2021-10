Cuneo: Martina Merletti chiude la rassegna Libri in Quartiere

Si chiude la rassegna Libri in Quartiere, con la presentazione di "Ciò che nel silenzio non tace" di Martina Merletti.



L'incontro si terrà mercoledì 13 ottobre alle 18, presso la Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni a Cuneo.



Per prenotare il proprio posto è necessario scrivere a libreriadellacciuga@gmail.com o sul link eventbrite https://www.eventbrite.it/e/172266693317.