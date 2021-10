I ritratti di generazioni di braidesi nell’archivio del fotografo Bruno Risso

Maggio 2019. Un giovane studente del Politecnico di Torino, Giancarlo Cazzin, trova trentamila lastre in vetro e nove manoscritti nella cantina dello studio dello storico fotografico braidese Bruno Risso. Un incredibile fondo, custode di una parte del patrimonio genealogico di Bra, conservando decine di migliaia di ritratti di persone locali, dalla fine dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento. Decide così di procedere alla digitalizzazione e conservazione del materiale, per un progetto che ora fa parte di "Photogenesis of Bra", da cui nascerà una tesi di Laurea e un’iniziativa comunale che coinvolgerà tutti i cittadini e non solo.



All’interno del "Piccolo festival della fotografia e della multivisione", sabato 9 ottobre alle 18 si è tenuta la conferenza Stampa di presentazione: a introdurre, l’assessore alla Cultura Fabio Bailo, che ha portato il saluto dell’Amministrazione sottolineando l’importanza dell’iniziativa: rimarcare il grande valore affettivo e come documento storico delle fotografie, la loro "fisicità" in un contesto in cui domina la virtualità.

Successivamente, ha preso parola, che ha parlato della genesi del suo lavoro. Ma il progetto non si limita alla dimensione archivistica: diventerà anche uno strumento per i privati cittadini.

