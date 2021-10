“Kompost di GAIA SpA: Sostenibilità a Km0” : perché sceglierlo? (VIDEO)

Ultimo appuntamento della narrazione dedicata all’ammendante compostato misto prodotto dall’azienda astigiana GAIA, nell’impianto di compostaggio di San Damiano d’Asti.

Dopo il coinvolgimento di alcune organizzazioni agricole – CIA, Confagricoltura, Coldiretti - con interviste dedicate per conoscere la loro opinione in merito all’utilizzo del kompost, il ciclo di videointerviste si conclude con il racconto dell’esperienza diretta di un giovane agricoltore che da anni collabora con l’azienda GAIA : l’astigiano Alex Pavese presenta i benefici, i vantaggi che ha riscontrato in seguito all’utilizzo regolare del kompost sulle sue colture.

Il Kompost di GAIA si ritira sfuso presso l’impianto di San Damiano d’Asti, in Borgata Martinetta 100, dal lunedi al venerdì dalle 6 alle 14 e il sabato dalle 6 alle 11.30, sempre su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

www.gaia.at.it

n.tel.: 0141-977408