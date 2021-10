A Frabosa Sottana arriva Cultrek: un progetto dedicato ai giovani e alla riscoperta del territorio

Si chiama Cultrek ed è il nuovo progetto, cofinanziato dalla CRC e sostenuto dal Comune di Frabosa Sottana, che si pone come una nuova sfida per tutti i giovani attraverso il binomio cultura e camminate.

I progettisti ed esecutori saranno proprio i giovani dai 16 ai 29 anni del comune di Frabosa Sottana che avranno un compito fondamentale: creare una caccia al tesoro nel proprio territorio, spingendo i giocatori/turisti e non, a trovare luoghi e scoprire curiosità nel nostro comune utilizzando QR code e una piattaforma digitale in grado di supportare tutto il sistema.

"Questo progetto - spiegano l'assessore Erica Basso e il consigliere Giulia Lanza, referenti dell'iniziativa - "oltre ad essere pensato come una vera "escape room" su un territorio montano, potrà essere utilizzato anche da chi desidera esclusivamente andare a visitare i luoghi designati dai ragazzi, senza obbligo di gioco. I giovani sono tutti invitati a partecipare al progetto che darà loro la possibilità di essere supportati da tecnici informatici qualificati, ottenendo una preparazione adeguata alla gestione della piattaforma, promuoveranno il loro territorio come desiderano e saranno autori ufficiali di una promozione storica culturale del nostro Comune in modo interattivo".