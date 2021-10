Addio a Natalina Merlo, cofondatrice del gruppo industriale di Cervasca

Le comunità di Cuneo e di Cervasca piangono la scomparsa di Natalina Merlo, della celebre famiglia fondatrice del colosso industriale omonimo. La donna si è spenta oggi (12 ottobre). Aveva 91 anni, essendo nata il 29 dicembre del 1929.



Protagonista come il fratello Amilcare dello sviluppo dell'azienda - di cui sono stati fondatori nel 1964, con la costruzione della sede a San Defendente di Cervasca - , ha contribuito a rendere la Merlo l'attività odierna, con una superficie di oltre 300 mila metri quadri, 1.400 dipendenti, sei filiali nel mondo e un fatturato milionario.

La Merlo Spa è stata la prima azienda in Europa a fabbricare industrialmente sollevatori telescopici, ed è ancora oggi leader del settore.

Braccio destro del fratello nella conduzione dell'attività, Natalina è unanimamente riconosciuta come esempio lampante - e in tempi tutt'altro che sospetti - di "imprenditrice in rosa".



Nel gennaio 2015 i due fratelli avevano ricevuto la cittadinanza onoraria della città capoluogo, con una cerimonia di ufficializzazione tenutasi durante il consiglio comunale.

Ancora da stabilire la data del rito esequiale.