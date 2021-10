Al Castello del Roccolo di Busca tra natura, arte e rapaci

In occasione dell' ultima apertura del Parco e Castello del Roccolo di Busca, domenica 17 ottobre dalle 14.30 alle 19.00 sarà possibile partecipare ad alcune iniziative tra arte e natura.

Nel corso del pomeriggio, nell’ampio parco, i falconieri dell’associazione Sauropsida Kazakistan-Dreaming vi sveleranno i segreti dei rapaci diurni e notturni; potrete incontrare a tu per tu l’allocco, il falco, la poiana, l’ulula, l’assiolo, il barbagianni …

Alle ore 14.30, solo su prenotazione, sarà possibile effettuare un’escursione che vi accompagnerà alla scoperta de “La grande passeggiata nel bosco” già citata nelle lettere della marchesa Costanza d’Azeglio, si tratta di un percorso ad anello di 3 km da percorrere in circa 1 ora e mezzo. Il sentiero si sviluppa all’interno del parco secolare del maniero, dove sono ancora visibili antichi luoghi di sosta in pietra, abbeveratoi per cavalli, padiglione del tè…