Bastia Mondovì celebra i 70 anni del Sacrario dei Partigiani, inaugurato da Alcide De Gasperii

Sono trascorsi 70 anni da quando, nel 1951, l'allora Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, inaugurò il Sacrario dei Partigiani di Bastia Mondovì.

Per celebrare questa importante ricorrenza, sabato 9 ottobre, è stata organizzata una cerimonia speciale, iniziata con una camminata dal municipio, con una tappa intermedia a Montechiaro, in direzione del Sacrario, dove è stata inaugurata una nuova in memoria dei sette partigiani che riposano nella cripta sotto il sagrato.

Nel corso della mattinata è stata consegnata la Costituzione ai neodiciottenni e ai diciannovenni per i quali, lo scorso anno, non è stato possibile organizzare la cerimonia di consegna a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

A seguire la presentazione del libro di Paolo Calvino, "Il cammino della resistenza", dedicato alla lotta contro il nazifascismo sul territorio cuneese.

"Ringraziamo tutte le autorità civili e religiose intervenute" - commentano dall'amministrazione di Bastia - "L’Arma dei Carabinieri nella persona del Comandante della Compagna di Mondovì Tenente Colonnello Tala, l’Arma della Guardia di Finanza rappresentata dal Luogotenente Leo, il dott. Massimo Gula in rappresentanza della Fondazione CRC, Ughetta Biancotto, Presidente Provinciale ANPI, i prof. Ernesto Billò e Gigi Garelli, dell'istituto Storico della Resistenza. il prof. Paolo Calvino, autore del libro presentato, l'Associazioni Alpini, l’Associazione San Fiorenzo, la Protezione Civile, la Proloco, gli alunni e insegnanti della Scuola Primaria di Bastia e i disabili della R.A.F. L’Aquilone".