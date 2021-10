Per permettere lavori di tinteggiatura di una facciata condominiale, giovedì 14 e venerdì 15 ottobre dalle 8 alle 18.30 via Serra, a Bra, sarà chiusa al transito veicolare (ord. n. 352/21).

I residenti, in caso di necessità e urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia, esclusivamente per accedere a luoghi privati di sosta.

Le modifiche saranno indicate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.