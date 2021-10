Dal Rotary Saluzzo e amici golfisti 10.000 euro all’Adas di Cuneo

10.000 euro all’Adas di Cuneo, associazione che si occupa di assistenza domiciliare ai sofferenti.

L’importante cifra è stata raccolta dal Rotary Saluzzo e presenti alla conviviale di venerdì 8 ottobre, presso il ristorante la Corona di ferro. Serata in cui il sodalizio saluzzese, presieduto da Cesare Pallo, ha dato vita ad una due giorni all'insegna di amicizia, sport e solidarietà, service organizzato per il ventesimo anno consecutivo dal socio Francesco Manna che è proseguito, il giorno successivo, al Golf Club Cherasco, con la consueta gara di golf tra rotariani e golfisti.

"Ringrazio il mio club e gli amici golfisti che ogni anno aderiscono con entusiasmo e generosità all’iniziativa solidale. Da vent’anni ho a cuore l’associazione creata da una donna straordinaria come Mariangela Buzzi. Onlus che grazie ad un team di medici, infermieri specializzati, psicologi e professionisti di sensibilità non comune, si occupa, in una ampia area della Provincia di Cuneo, di alleviare il dolore e migliorare la qualità della vita di sofferenti e bisognosi, in particolare di pazienti affetti da cancro o da malattie croniche debilitanti. Grazie."