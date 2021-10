FuturAlba rinnova il direttivo: Edoardo Bosio nuovo presidente

A seguito delle dimissioni per motivi di studio all’estero della presidente Ester Marello l’associazione giovanile FuturAlba ha rinnovato i propri organi sociali. Nuovo presidente del sodalizio è Edoardo Bosio, affiancato dalla vice Eliana Davila, dal segretario e tesoriere Fabio Ambrogio, e dai consiglieri Massimiliano Fontana, Gabriele Manno, Martin Sombela e Lucia Vignolo.



“In primo luogo – dichiara il neo presidente, 22 anni, di Guarene, studente in legge – tengo a ringraziare la presidente uscente, Ester Marello, per aver guidato il nostro gruppo e per il suo lavoro di costruzione delle basi dell’associazione. In secondo luogo ringrazio tutti i soci per la fiducia conferitami con la nomina a presidente”.



“FuturAlba – prosegue – è un’associazione politico-culturale di stampo giovanile, nata il 3 marzo 2020, poco prima della dichiarazione di pandemia globale. La nostra è un’associazione a-partitica: questo non vuole dire che non ci occupiamo di politica, perché per noi ragionare su tematiche che riguardano la collettività vuol dire fare 'politica' nel suo senso più ampio; inoltre questo non vuol dire che non abbiamo determinati valori fondanti quali l’antifascismo, l’europeismo, la giustizia e l’inclusione sociale, la parità di genere, lo sviluppo sostenibile e tutti i valori sanciti nella Costituzione italiana”.



“L’associazione è cresciuta molto e al momento conta venticinque giovani soci tra studenti e lavoratori del territorio - aggiunge Fabio Ambrogio, 22 anni, riconfermato nella carica di segretario e tesoriere -. FuturAlba è strutturata in quattro gruppi tematici: ambiente, giovani, politica-diritti e cultura; gruppi che collaborano per la realizzazione delle attività associative”.



“Ovunque ci siano delle possibilità per i giovani di far sentire la propria voce e di creare opportunità di crescita, è doveroso cogliere queste occasioni e partecipare attivamente in realtà come quella che FuturAlba offre – afferma Eliana Davila, 18 anni, eletta vicepresidente -. Se non penseremo a costruire il nostro futuro qualcun altro lo farà per noi. Conosco tanti ragazzi volenterosi, che in ambiti diversi danno tutto loro stessi per un ideale in cui credono e per migliorare, anche solo un pochino, la realtà in cui vivono. Il mio augurio è che tutti i giovani che hanno voglia di darsi da fare riescano a esprimere al meglio le loro potenzialità e, perché no, magari proprio iniziando contattandoci via Instagram (@futur.alba), via Facebook (FuturAlba) o tramite la email futuralba2020@gmail.com”.