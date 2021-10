"Green pass e lavoro, la Granda divisa": questo il tema della seconda puntata di "Quarta parete"

Quarta parete”. E’ il titolo del nuovo spazio di approfondimento serale che Targatocn e Lavocedi Alba dedicano alla provincia Granda, ogni martedì sera alle 21, in onda sui canali social e sulla pagina dei giornali. Sarà condotta dalla giornalista Barbara Simonelli.

Il titolo rimanda al teatro e al mondo delle arti visive. La quarta parete è la linea immaginaria che separa il pubblico da chi è in scena. La sfida sarà quella di abbatterla.La seconda puntata, in onda stasera 12 ottobre, sarà dedicata al green pass, che diventerà condizione necessaria, dal 15 ottobre, per accedere al posto di lavoro. Un argomento che divide, anche nella nostra provincia, dove sono stati a centinaia, nelle ultime settimane, a scendere in piazza per dire no.

Ci sono poi i dati sanitari, che dicono che la vaccinazione funziona.

Un tema complesso, che proveremo a sviscerare con Carlo Baudena, responsabile Relazioni Industriali e Sindacali di Confindustria, con Duilio Paolino, imprenditore e titolare della Cosmo di Busca; ancora, in collegamento, con il segretario provinciale della Cisl Enrico Solavagione e con Beppe Lauria, consigliere comunale di Cuneo e tra i promotori del Comitato provinciale Free Vax No Green Pass.

Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.