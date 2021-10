Installato un nuovo DAE a Morozzo in frazione Trucchi

Il DAE, collocato sotto la tettoia della fermata autobus del paese, è stato messo in funzione lo scorso 25 settembre ed è stato acquistato dal Comune e installato grazie all'interessamento del consigliere comunale Mattia Dalmazzo.

Per consentire al meglio l'utilizzo di questo strumento in caso di necessità, alcuni volontari della Croce Rossa, delegazione di Morozzo, hanno mostrato alla popolazione i rudimenti base per un coretto utilizzo del defibrillatore e quindi del supporto di base alle funzioni vitali.