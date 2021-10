“Piazza della Meridiana a Borgo San Dalmazzo senza manutenzione pulizia”

Continua la battaglia del consigliere Mauro Fantino contro il degrado a Borgo San Dalmazzo. Dopo le segnalazioni sulla chiesa di Sant'Anna, l'ex caserma Fiore, la facciata ex Mulino Gione e via Grandis, l'ex assessore ha presentato un'interrogazione su piazza della Meridiana che “oggi si trova senza manutenzione e pulizia”.

Scrive Fantino: “Considerato che Piazza della Meridiana è un luogo pubblico molto frequentato dalle famiglie, e che è anche stata realizzata per rappresentare uno spazio di riferimento e biglietto da visita per l’intero quartiere di Borgo Nuovo, vorrei conoscere le ragioni per cui ad oggi tale spazio pubblico è lasciato in così totale degrado e quali provvedimenti urgenti si intendono assumere per eliminare tale situazione”.

Se ne discuterà nel prossimo consiglio comunale borgarino.