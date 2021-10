Premio "CuneoViveLoSport" per 42 atleti "nazionali"

Nella serata di ieri – lunedì 11 ottobre – 42 atleti e atlete appartenenti a otto diverse associazioni e società sportive della città sono stati premiati dal Comune di Cuneo col premio “CuneoViveLoSport” 2021 per aver vinto un titolo nazionale nella passata stagione sportiva o per essere stati convocati in una rappresentativa della Nazionale.

La cerimonia di premiazione (inizialmente in programma domenica 19 settembre quale epilogo dello Sport Day 2021 promosso dal Comune, ma poi rinviata a causa del maltempo), si è svolta presso il Teatro Toselli in concomitanza con la cerimonia dell’assegnazione delle Benemerenze nazionali Coni anno 2019 a 46 sportivi della provincia appartenenti a 14 Federazioni.

A premiare gli atleti, ciascuno dei quali ha ricevuto un buono libri grazie al contributo di Libreria L’Ippogrifo, Libreria Stella Maris, Libreria dell’Acciuga e Mondadori, è intervenuto l’assessore comunale allo Sport Cristina Clerico. Con lei, oltre alla delegata provinciale del Coni Claudia Martin, hanno premiato atleti, allenatori, società e dirigenti anche Stefano Mossino (presidente Coni regionale), Ezio Raviola (vice presidente Fondazione Crc), Chiara Blangetti (consigliera Panathlon Cuneo) e Giorgio Chiesa (presidente di WeCuneo).

“Abbiamo voluto tributare il doveroso omaggio a questi ragazzi e ragazze nostri concittadini che si sono distinti raggiungendo nella passata stagione sportiva titoli nazionali o convocazioni in maglia azzurra, nonostante le difficoltà che la pandemia e le misure restrittive adottate per precauzione hanno comportato a chi ama e pratica sport", afferma Cristina Clerico.