"Chiediamo ai roccafortesi, in particolare ai giovani, maggior interesse e partecipazione alla vita amministrativa"

Si è da poco chiusa la tornata delle amministrative per il comune di Roccaforte Mondovì che, a questo turno, ha visto in corsa per il municipio solo una lista unica con il sindaco uscente.

Di seguito riceviamo e pubblichiamo le riflessioni dell'ex gruppo di minoranza roccafortese.

"Il nostro impegno di consiglieri di minoranza del nostro Comune ha inizio più di cinque anni fa" - scrivono dal Gruppo Indipendente - "Siamo stati eletti con il voto di poco meno del 50% degli elettori, e già da subito abbiamo avuto ben presente quello che deve essere il compito e l’impegno del gruppo di minoranza. Gruppo nel quale hanno collaborato per cinque anni, anche se non ufficialmente, tutti i candidati del ”Gruppo Indipendente” presentatosi alle elezioni amministrative del 2016, con un unico intento, quello di lavorare per il bene del proprio paese. In questi ultimi cinque anni di amministrazione abbiamo verificato, settimanalmente l’albo pretorio on line del nostro comune, leggendo tutte le delibere di Giunta, tutte le determine dei responsabili dei servizi e tutti i documenti pubblicati. A seguito della lettura dei medesimi, abbiamo più volte richiesto chiarimenti e copie di documenti (non sempre forniti), abbiamo presentato interrogazioni al Sindaco ed alla Giunta con proposte e suggerimenti. Abbiamo partecipato ad ogni Consiglio Comunale, ed esaminato con cura tutta la documentazione inerente ogni punto all’ordine del giorno, esprimendo il nostro parere su ogni argomento dopo averne ponderato i pro e i contro ed averne accertato la regolarità, anche quando siamo venuti in possesso della documentazione in ritardo. I Consigli Comunali si sono sempre svolti in seduta pubblica, purtroppo l’affluenza di pubblico è stata minima o addirittura assente e non sempre quanto discusso in Consiglio è stato riportato sulla stampa locale".

Sulle ragioni che hanno portato alla scelta di non ripresentarsi alle elezioni il gruppo chiarisce:

"Al termine del mandato i componenti del “Gruppo indipendente”, per motivi legati ad impegni familiari o lavorativi, hanno scelto di non ricandidarsi. In relazione alle recenti elezioni amministrative, dopo aver letto alcune dichiarazioni riportate sui settimanali locali e vari social network, ci preme precisare che la scelta di non ripresentarci non è stata una “mancanza di coraggio di amministrare”. Pensiamo che un gruppo consiliare debba essere composto da persone con omogeneità di principi, di intenti e di pensiero; riteniamo che non sia possibile costruirlo in poco tempo perché sono necessari mesi di confronto sulle necessità e sulle opportunità di ricrescita del paese al fine di stilare un programma elettorale ambizioso, realizzabile e soprattutto coerente con le scelte del gruppo. Anche noi pensiamo che per i roccafortesi e per il nostro paese sarebbe stato meglio poter scegliere fra più liste di candidati, ma sappiamo quanto sia difficile la creazione di un gruppo omogeneo e affiatato e soprattutto quanto sia impegnativo lavorare intensamente per un lungo periodo di attività amministrativa".

Infine un appello ai giovani, affinché possano maturare interessi per la vita amministrativa locale:

"Chiediamo a tutti i roccafortesi, ed in particolare ai giovani, un maggior interesse ed una maggiore partecipazione alla vita amministrativa, al fine di valutare con spirito critico le scelte effettuate nell’interesse presente e futuro del nostro paese. Auguriamo al Sindaco e ai componenti dell’attuale amministrazione un periodo di lavoro proficuo, volto a soddisfare le necessità di tutta la comunità e di tutti i roccafortesi".

Gruppo indipendente