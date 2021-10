“Sì medici, no pusher”: cartelli di protesta sotto l'Ordine dei medici di Cuneo

“Come possiamo fidarci di medici a cui politica e industria impongono protocolli e cure? Sì medici, no pusher”. È questo il cartello che è stato portato lunedì mattina sotto la sede dell'Ordine dei medici in via Mameli a Cuneo, al termine del corteo organizzato dalla segreteria provinciale del CUB (Confederazione Unitaria di Base), assieme a tante altre sigle sindacali.

E anche due sagome di cartone con la scritta “vittima del D.L. 44/2021”, il decreto legge che ha imposto la vaccinazione obbligatoria per i sanitari.

Un atto anonimo condannato con fermezza da Giuseppe Guerra, presidente provinciale dell'Ordine dei medici: “Atto disdicevole, lo abbiamo segnalato alle forze dell'ordine”.

I cartelli sono stati immediatamente rimossi.