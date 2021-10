Coldiretti Cuneo: i gusti autentici di "Campagna Amica" alla Fiera del Marrone

Inizia il conto alla rovescia della 22esima Fiera nazionale del Marrone di Cuneo, in programma da venerdì 15 a domenica 17 ottobre, che anche quest’anno vedrà protagonisti i produttori di Coldiretti Campagna Amica e i gusti e i profumi delle loro eccellenze agroalimentari.

Nei tre giorni di Fiera spazio importante avrà il mercato di Campagna Amica che ospiterà in piazza Galimberti venti aziende del circuito, non solo cuneesi, proponendo una grande varietà di prodotti locali con la certezza della provenienza controllata. I cittadini potranno acquistare e portare in tavola formaggi, salumi, nocciole, riso, vini, miele, cereali, legumi, farine e ancora frutta e verdura di stagione, olio d’oliva, parmigiano reggiano e, naturalmente, castagne.

“Alla Fiera del Marrone porteremo nel cuore della città di Cuneo – dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – uno spaccato di mondo contadino fatto di tenacia e orgoglio, di valori e storie, un mondo attento alla qualità, alla salute e all’ambiente. Un’offerta variegata di produzioni a Km zero che fa del mercato Campagna Amica una straordinaria occasione per apprezzare da vicino la sapienza di chi coltiva la terra e produce eccellenze che rendono grande il Made in Cuneo e non solo”.

“Quella di domenica – sottolinea Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – sarà una splendida occasione per riportare un po’ di campagna nella nostra città e lanciare un messaggio di positività che nasce dal rapporto diretto e privilegiato tra produttori agricoli e consumatori per una spesa di valore, consapevole e sostenibile. C’è un interesse sempre più diffuso tra i consumatori per un’agricoltura che si racconta, si confronta con i consumatori e svela i volti dietro i prodotti”.