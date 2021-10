Pontechianale, addio all’ex gestore dell’Aury’s Bar

Non ha tardato a circolare anche al di fuori della ristretta comunità dell’Alta Valle Varaita la notizia della scomparsa di Aurelio Barra, figura molto conosciuta nella sua veste di maestro di sci ma soprattutto per avere gestito, per circa un decennio, il noto "Aury’s Bar", sul lungo lago di Pontechianale, uno dei locali più noti e frequentati della zona.



L’uomo, che aveva 45 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione nelle prime ore di questa mattina, martedì 12 ottobre.



Cordoglio e incredulità nei numerosi messaggi con i quali i numerosi amici lo ricordano con affetto in queste ore.