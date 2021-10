Banca d’Alba apre nuove filiali a Genova e Nizza Monferrato

I dati di fine settembre anticipano un 2021 con tutti gli indicatori in salute per Banca d’Alba: la crescente fiducia di famiglie e imprese si è tradotta in un aumento dei volumi complessivi di 670 milioni, per superare gli 11 miliardi complessivi.



Su queste solide basi l’istituto di credito langarolo si appresta ad aprire la sua nuova sede distaccata a Genova, che si aggiunge alle cinque filiali del Ponente ligure in cui opera da ormai vent’anni, e la filiale di Nizza Monferrato, che rafforza la sua presenza nell’Astigiano, dove conta già 10 filiali.



Un’operazione questa apparentemente in controtendenza in un periodo storico caratterizzato dalla chiusura di sportelli in favore della digitalizzazione, ma assolutamente coerente con la politica di Banca d’Alba di fornire un servizio personale quotidiano e capillare.



Il direttore generale dell’istituto, Riccardo Corino: “Sono oltre 600 i genovesi che nei mesi scorsi hanno già manifestato l’interesse di entrare a far parte della nostra compagine sociale, e sono oltre 500 i nicesi già clienti e soci della nostra Banca: un segnale importante che ci indica quanto i valori cooperativi e il nostro modo di fare banca siano già apprezzati in queste piazze”.



Il presidente, Tino Cornaglia: “Ci siamo sentiti accolti ancor prima di aprire: a Genova manca una presenza forte del credito cooperativo e cercheremo di portare valori differenti rispetto al resto del panorama bancario; a Nizza il discorso è diverso, perché si tratta di una città molto affine alle altre che serviamo, sia per tessuto sociale che imprenditoriale”.



L’apertura della sede di Genova si è tenuta oggi, martedì 12 ottobre, giorno molto importante per la città della Lanterna poiché coincide con la scoperta dell’America. La filiale di Nizza Monferrato verrà invece inaugurata il prossimo 26 ottobre.