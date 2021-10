La travel bike, classica bici per lungi viaggi

Scegliere una bici per lunghi viaggi può essere un vero rompicapo! Ogni cicloviaggiatore che desideri mettersi un viaggio con un mezzo adeguato, dovrà prendersi del tempo per trovare la bici adatta alle proprie esigenze, in base al budget ed alle preferenze. La bici da turismo che sceglierà, alla fine sarà quella su cui si sentirà più a suo agio. Non importa se il tal dei tali dice che è troppo pesante o che la monocorona è assolutamente una pessima idea o che il telaio in acciaio è obbligatorio. Sentirsi a proprio agio in sella alla propria bici è tutto ciò che conta! Non dimentichiamo che i primi cicloturisti iniziarono a viaggiare alla fine del XIX secolo. Le due ruote dell'epoca non impedirono loro di girare il mondo!

Le domande da porsi prima di scegliere una Bici Travel

Ci sono molte scelte nel mercato delle bici da viaggio ed i prezzi variano dal doppio al triplo lo stesso! Per l'acquisto di una Bici Travel si consiglia di optare per la fascia alta, perché il prezzo è una garanzia di qualità. Ma è anche vero che si può acquistare online a buon mercato. Naturalmente, prima di scegliere un modello ci si dovrà porre alcune domande. Qual è la posizione migliore? La sella fa male? Come si preferisce viaggiare: leggeri e sportivi o lenti e carichi? Dove pensate di andare? Quanto durerà il vostro piano di viaggio? State organizzando un lungo viaggio?Questi pensieri vi guideranno nella scelta della vostra bici. Se state per fare un tour mondiale, l'investimento potrebbe essere più consistente.

Che tipo di bici da viaggio preferire?

Bici da turismo tradizionale? Mountain bike? Tandem? Bicicletta pieghevole? L'elenco delle possibilità è lungo! E si adatta a molte situazioni. Non esiste ovviamente una scelta ideale, altrimenti sarebbe troppo facile, solo una scelta che cambierà un pò la forma e il comfort della vostra epopea, senza togliervi l'avventura e la vostra voglia di scoperta.

Quali devono essere le caratteristiche di una bici da viaggio?

Le bici da viaggio devono essere generalmente dotate di portapacchi, bisacce, luci e così via. Esistono diversi modelli di bici da viaggio con ognuna le sue caratteristiche, ma tutte hanno in comune: un telaio robusto (acciaio o solitamente alluminio) che assorbirà le imperfezioni stradali e sosterrà il peso degli accessori, pneumatici larghi per una migliore aderenza e sicurezza, una sella comoda, infatti, l'escursionista vi dovrà trascorrere lunghe ore, un portapacchi nella parte posteriore, o anche un secondo nella parte anteriore, buona illuminazione e ruote piene da 32 a 40 raggi.

Importante: una corona tripla e un cambio da 9 a 10 velocità verranno selezionate in base al tipo di modello che si desidera scegliere. Salire un passo collinare con una bici attrezzata che pesa più di venti chili con bagaglio non presenta la stessa difficoltà di salirlo con una bici da strada che pesa dieci chili!

Diverse categorie di Bici Travel

I marchi generalmente offrono tre categorie di bici da viaggio ed i prezzi variano a seconda della categoria scelta: modelli base di circa quindici chili per viaggi e uso cittadino, modelli più leggeri di peso inferiore a 13 chili, modelli più robusti, efficienti e leggeri con tutta l'attrezzatura per l'escursionismo. L'assistenza elettrica è sempre più presente su bici da strada e mountain bike. Il trekking non fa eccezione alla regola ed è ora possibile acquistare buone bici da turismo elettriche.

Ultimo consiglio per il trekking, soprattutto per i lunghi viaggi: non dimenticare un kit completo di attrezzi per effettuare tutte le piccole riparazioni necessarie durante il viaggio e un buon kit di pronto soccorso per superare i piccoli problemi fisici inerenti a questo tipo di escursione.

Sospensioni o nessuna sospensione?

Su una bici da viaggio la forcella ammortizzata è spesso sopravvalutata, i grandi urti vengono assorbiti, ma rimangono piccole vibrazioni. Le sospensioni non aumentano il comfort ma il peso della bici sì, senza contare un notevole costo di manutenzione perché tutto si muove e può rompersi. Sui prodotti entry-level, non dovresti aspettarti una lunga durata in quanto offriranno solo una scarsa rigidità complessiva. Idem per i reggisella telescopici. Le piccole vibrazioni sono smorzate da componenti migliori: pneumatico più spesso e rotondo, impugnature ergonomiche, sella, pedale, ecc.

Quale postura scegliere?

La posizione di guida ideale è molto personale e dipende dal vostro stile di guida e dalle condizioni dell'ambiente in cui state guidando. Per evitare lesioni è molto importante che voi abbiate la taglia corretta del telaio. Idem per la sella. Una postura eretta può essere comoda, ma non proprio compatibile per scalare una collina. Con una postura più avanzata si può gestire meglio la forza e il peso corporeo è distribuito più uniformemente. Questo, insieme al manubrio più ampio, vi darà un sacco di controllo sulla bici pesantemente caricata. Infine, tenete presente che un'attività come viaggiare o andare in bicicletta è una cosa seria: tutto ciò che è economico può essere costoso.