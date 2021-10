Le “Sfumature d’ambiente” a Mondovì, durante l’assemblea di INSIEME

Un sabato mattina caratterizzato da tante sfumature, quello che si è svolto a Mondovì Piazza, nelle sale del Circolo di Lettura e del Centro Studi Monregalesi. Non si tratta di sfumature di colore, o di significato di parole, ma di ambiente, inteso nel senso più ampio di quanto siamo abituati a pensarlo.



Il dibattito che ha preceduto l’assemblea annuale dei soci di Insieme quest’anno ha voluto affrontare il tema dell’ambiente visto sotto molteplici aspetti, che sono stati trattati da illustri ospiti, di indiscutibile competenza e professionalità. Sotto la guida dei due giornalisti, Paolo Cornero e Gabriele Gallo, sono intervenuti: Attilio Ianniello del Comizio Agrario di Mondovì che ha parlato di agricoltura e ambiente; Gianluigi Delforno, direttore di stabilimento di Acqua San Bernardo, ha legato il tema all’economia; dal punto di vista sanitario è intervenuta Donatella Galliano, Presidente dell’Associazione Psicologi per i Popoli Federazione Nazionale e Piemonte; mentre Michele Rosboch, Presidente IRES Piemonte e docente di storia di diritto italiano ed europeo all’Università degli Studi di Torino, ne ha esposto il lato religioso. Sotto l’aspetto turistico ha parlato Francesca Blengini, direttore tecnico Agenzia Club dei Viaggi di Mondovì; quello sportivo/culturale Erminio Meroni, Presidente del Comitato Sentiero Landandé; infine Chris Bangle, managing director di Chris Bangle Associates e Presidente/Fondatore di Big Bench Community Project, ha dato la sua visione in campo artistico. Sono inoltre intervenuti all’accoglienza dell’evento il Vescovo della Diocesi di Mondovì, Mons. Egidio Miragoli, il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, il Vice Presidente di CRC, Ezio Raviola, e il Presidente di Fondazione CRT, Giovanni Quaglia.



«Una sala gremita con ospiti che hanno dato luogo a un dibattito di alto livello su un tema di non così facile trattazione» commenta soddisfatto Marcello Cavallo, Presidente di Insieme «A Mondovì siamo stati accolti con grande disponibilità da parte di enti, associazioni e amministrazione comunale che ringraziamo di cuore. Un particolare ringraziamento va a Sandro Dardanello del Circolo di Lettura ed a Teresio Sordo del Centro Studi Monregalesi per la disponibilità delle sale dove abbiamo potuto svolgere l’evento. Inoltre a tutti i relatori, i volontari ed i soci che si sono adoperati per l’ottima riuscita, soprattutto agli amici del neo-gruppo di Insieme Monregalese, che hanno dimostrato di essere affiatati e propositivi in questa prima loro iniziativa. Con l’augurio di poterne organizzare molte altre».