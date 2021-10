Slot machine online e da bar: differenze e analogie

Negli ultimi anni il gioco d’azzardo ha subìto non pochi cambiamenti. In parte ciò è dovuto alle maggiori restrizioni che hanno colpito gli esercenti e i gestori delle sale da gioco. Per contrastare il gioco patologico, infatti, sono state imposte limitazioni orarie e non solo. Allora, molti giocatori che prima erano riluttanti rispetto all’idea del gioco online, hanno finito per mettere da parte i timori e si sono avvicinati ai portali di gioco che offre la rete.

A questo punto non ci resta che tracciare differenze e analogie tra i due canali. Se da un lato, infatti, l’adrenalina è la stessa; dall’altra possiamo dire che il web offre qualche vantaggio in più. In primis, è bene chiarire che anche le piattaforme virtuali assicurano all’utente la massima sicurezza, quando è presente il logo ADM , che attesta, infatti, il controllo del sito da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I siti non conoscono limiti di tempo, perché accessibili da ogni dispositivo a qualsiasi ora. Inoltre le probabilità di ricevere bonus di benvenuto o di giocare addirittura gratis è molto più alta, grazie alle demo disponibili. Queste ultime non richiedono neppure la registrazione al sito per poter giocare. In questo modo il giocatore può capire qual è il gioco più divertente per lui senza mettere mano al portafoglio. Dopo svariate partite gratuite, si decide se proseguire oppure cambiare gioco. Online ci sono molte più probabilità di ricevere jackpot elevati e bonus di vario tipo.

Se poi si desidera giocare alle slot online con soldi veri è possibile farlo tranquillamente, grazie alle tante piattaforme che lo consentono. Del resto una analogia che riguarda macchinetta e portale è quella che interessa le tasse sulle vincite . Sia il casinò del bar che quello virtuale tassano a monte la vincita e fanno in modo che il giocatore che ha trionfato non debba fare altre dichiarazioni al fisco.

La bilancia pende a favore dei giochi online, invece, quando si parla della scelta. I siti offrono infiniti software di gioco, che vengono impreziositi da effetti sonori, grafiche curate nei dettagli e tecnologia sempre più avanzata per garantire all’utente un’esperienza di gioco totalmente immersiva. Nelle sale fisiche il numero di giochi è per forza di cose limitato, mentre il web aggiorna continuamente il listino delle proposte. Si tratta di una grande opportunità soprattutto per i non abitudinari, che amano sperimentare nuove avventure.

La scelta dei nuovi titoli è un punto a favore, ma anche la privacy che offre giocare da casa non è da meno. Vincere una somma cospicua in un bar o qualsiasi altra struttura fisica può mettere in difficoltà il vincitore che desidera rimanere anonimo. Il problema non si pone online, poiché le informazioni restano in questo caso riservate.

E allora per i malinconici delle sale da slot, non resta che fare due conti in tasca e considerare che anche la rete può essere una valida alternativa quando si parla di gioco in sicurezza!