"Gusta Cherasco" va in scena sabato 23 e domenica 24 ottobre

Gusta Cherasco, la versione “live” dell’Associazione di promozione dei prodotti agroalimentari d'eccellenza e del turismo enogastronomico del territori, andrà in scena sabato 23 dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e domenica 24 dalle ore 10.00 alle ore 20.00.



In Piazza Arco del Belvedere si potranno incontrare i sapori tipici e i grandi vini non solo del territorio ma di diverse regioni d’Italia. Formaggi, salumi, zafferano, dolci, verdure e sorprese gastronomiche che vi lasceranno un delizioso sapore in bocca.

Si potrà partecipare a diverse Master Class, che saranno presenti in rappresentanza di una quindicina di Cantine da sud a nord del bel Paese (una dedicata al Brunello di Montalcino).

Sabato alle ore 15.30, gli amici della Strada del Barolo presenteranno la Wine Tasting Experience - "i cru del barolo" - viaggio virtuale attraverso le menzioni geografiche del Barolo presso la Chiesa di San Gregorio. Alle 17,30, invece, si terrà la Wine Tasting Experience - "il gusto del territorio" - percorso introduttivo tra le produzioni più caratteristiche del Piemonte presso la Chiesa di San Gregorio.

Entrambe le Experience saranno curate dal sommelier Mario Bevione e il costo fissato è di 25 euro a persona.

Durante le giornate di Gusta Cherasco sarà attivo il ristorantino curato dal Melograno Catering che servirà piatti preparati con i prodotti tipici locali.



Per gli appassionati di E-Bike segnaliamo la possibilità di partecipare al tour guidato nei vigneti delle località limitrofe a Cherasco in compagnia di guide certificate. Il punto di partenza del giro è di fronte al Municipio.

Sabato 23, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, sarà intrapreso un tour unico; domenica 24 doppio appuntamento: il primo dalle ore 10.30 alle 12.00, il secondo alle 15.30 con termine alle 17.00. Il massimo di persone per tour è di 15 ed il costo è 10 euro a persona.

Per prenotazioni:

Ufficio Turistico 0172.427050 – turistico@comune.cherasco.cn.it

Idea Bici - 338.6420588



Pei i più piccini sarà allestito un laboratorio di pittura a cura dell’Associazione “Albero Inverso”.



Per la giornata di sabato sarà attivo un servizio navetta, dalle stazioni ferroviarie di Alba e Bra con destinazione Cherasco e ritorno.

Partenza da Alba - stazione ore 18,30

Partenza da Bra - stazione ore 19,00

Arrivo a Cherasco - torre civica ore 19,15 circa

Partenza da Cherasco - torre civica ore 23,30

Arrivi - Bra - stazione ore 23,15 circa - Alba - stazione ore 23,45 circa

Per prenotazioni: Ufficio Turistico 0172.427050



Sabato 23 alle ore 18.30 nell’area portici dedicata Club Amici del TOSCANO sarà possibile scambiare due chiacchiere con Roberto Voerzio, accompagnato dal suo affascinante Barolo. Il costo è di 20 euro a persona.

Mentre sabato 23 alle ore 21.30 ….metti una sera Toscano E Rum...accompagnato dalle prelibatezze della storica pasticceria Barbero. Costo 10 euro a persona.



Domenica 24 alle ore 14.00, sempre nell’area portici dedicata Club Amici del TOSCANO: Caffè Revello e “vulcanetto tascabile”. Costo 5 euro a persona.

A seguire, alle ore 17.30, l’AperiTOSCANO: lo storico Vermouth dell’azienda Contratto incontra lo stortignaccolo più famoso d'Italia per un aperitivo sfizioso, accompagnato dalle perle dolciarie della pasticceria Barbero. Costo 10 euro a persona.



Le degustazione con alcolici sono riservate ai maggiori di 18 anni e ai soci vecchi e nuovi del Club Amici del Toscano (iscrizione gratuita sul posto).

Gli incassi saranno devoluti totalmente all’Associazione Gusta Cherasco.

GLI APPUNTAMENTI DI GUSTA CHERASCO – AREA CLUB AMICI DEL TOSCANO - SONO ACCESSIBILI AI DETENTORI DEL CERTIFICATO VERDE GREEN PASS.



Parallelamente per gli amanti dell’arte ricordiamo che presso il prestigioso Palazzo Salmatoris è allestita la mostra: “Da Kandinsky a Warhol l’Arte del Novecento nel manifesto”; mostra che resterà allestita fino al 19 dicembre.

Ingresso gratuito – sabato e domenica dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00.

La manifestazione andrà in scena al coperto e l’ingresso sarà gratuito. Un evento che si presenta con tutti i presupposti per soddisfare appieno gli appassionati del cibo e del vino, dall’arte e della spensieratezza, del sapere e dei sapori. Una due giorni da vivere nel cuore di una città storica che vi attende a braccia aperte.