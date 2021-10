"La squola di magia": a Dronero Blink Circolo Magico si prepara a svelare i suoi segreti

"È un luogo incantato, dove succedono vere magie... dove si sente forte quel riuscire ancora a meravigliarsi".

A Dronero, dal 23 novembre Blink circolo magico riaprirà la sua "Squola di magia", una vera e propria scuola dove poter imparare l'arte della magia ed i suoi trucchi.

L'associazione, che dal 2014 coinvolge gli appassionati di illusionismo con spettacoli, corsi, eventi e approfondimenti, propone infatti dieci le lezioni formative per appassionati ed aspiranti maghi nella magica sede di Dronero del “circolo magico più felice del mondo”, come recita il motto di Blink.

Iscriversi e frequentare il corso nato e diretto dal pluripremiato illusionista Trabük, al secolo Alberto Del Negro, è anche l’unico modo per entrare a far parte dell’associazione.

I dieci incontri si propongono di abbracciare le principali tecniche e discipline dell’arte magica partendo dalla “messa in scena” ovvero dal modo di porsi, comunicare ed esibirsi davanti ad un pubblico. Si spazierà dalla cartomagia alla magia da scena, dal mentalismo alla magia per bambini, dalla storia al close-up ovvero, la magia ravvicinata, da tavolo, capace di ingannare anche gli occhi più attenti.

Le lezioni di illusionismo saranno tenute dai maghi soci, da professionisti del settore e da alcuni “ospiti” speciali. Al termine, dimostrando ai soci prestigiatori di aver appreso ed iniziato il proprio cammino nel mondo dell’inganno e dell’illusione, gli allievi saranno ammessi a frequentare il circolo.

Giorgio Ribero, presidente del Circolo Magico: “Finalmente abbiamo ripreso la nostra attività e anche la scuola di magia. Magister d’eccezione quest’anno “Arturo il mago” professionista, grande artista che da anni si esibisce in spettacoli e feste private privilegiando il pubblico di bambini e ragazzi.

Vogliamo continuare ad avvicinare gli appassionati all’arte dell’illusione e a sensibilizzare sull’importanza dello spettacolo dal vivo.

All’attività per i soci del venerdì, abbiamo aggiunto il corso del martedì per aprire le porte a nuovi appassionati. Inoltre, per il pubblico inaugureremo la nostra stagione magica sabato 6 novembre alle ore 21.00 con lo spettacolo di Zapotek al teatro Iris”.

Presso il Circolo Magico di Dronero, la "Squola di magia" si svolgerà a Dronero a partire dal 23 novembre e per 10 martedì sera, dalle ore 21.00 alle 23.00 circa, fino a febbraio.

Le iscrizioni sono aperte a 10 appassionati dai 16 anni in su informazioni al numero +39 338 3051364 o sul sito www.blinkcircolomagico.it. L’accesso al corso è consentito ai muniti di green pass come da disposizione governative, fino ad esaurimento dei posti disponibili.