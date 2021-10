Il metano non ti dà più una mano: salasso anche per chi ha la vettura alimentata a gas naturale

In queste ultime settimane il metano ha subìto un aumento superiore al 90 per cento.

Un vero salasso e così per chi ha acquistato una vettura a metano per risparmiare, oggi non vale più la pena fare chilometri per cercare il distributore più vicino, visto che il costo del metano è di poco inferiore a quello della benzina.

Anche in questo caso, comunque, vale la possibilità di scegliere il distributore che ha prezzi più contenuti.

Come mai? L'aumento generalizzato del costo delle materie prime, unito alla ripartenza post Covid dopo l'anno e mezzo di stop per la pandemia, ha favorito l'impennata dei prezzi: dalla luce al gas naturale. Più contenuto è invece l’aumento del Gpl.

È possibile che nei prossimi mesi ci sia una diminuzione dl prezzo ma certo non si tornerà più a quelli di inizio anno.