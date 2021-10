Giancarlo Boselli (Indipendenti): "La maggioranza Borgna ha dato tanto alla città. Ma, ora, non può più farlo"

"Molte cose il sindaco, la sua giunta e la maggioranza che lo ha sostenuto fino ad oggi le han fatte bene e in continuità con la lunga programmazione fatta dalle giunte Valmaggia, dobbiamo riconoscere i meriti. Ma cosa resta oggi di questa maggioranza?"



Questa domanda Giancarlo Boselli - candidato a sindaco per la città di Cuneo nelle prossime elezioni comunali con la lista "Indipendenti" - la rivolge al proprio profilo Facebook ma, di fatto, a tutti gli elettori del capoluogo.



Il dito è puntato verso l'attuale coalizione di maggioranza, e sul ruolo che ha ormai assunto secondo Boselli: "La sua spinta propulsiva è terminata da almeno tre anni. Insiste su lineee che non trovano consenso popolare e spaccano la città, come la pedonalizzazione di via Roma, il Parco Parri, il restiling di viale Angeli: la pedonalizzazione di via Roma, il Parco Parri, il restiling di viale Angeli, una serie di opere su alcune frazioni, l’asse rettore, un nuovo edificio scolastico, la ripiantumazione di corso Brunet: una serie di lavori e manutenzioni importanti che si attendevano da anni ma che partono solo alla vigilia delle elezioni, come faceva sapientemente bene una volta la DC".



Per Boselli la maggioranza "è stanca" e uno degli indizi inconfutabili è il lungo e travagliato lavoro per esprimere un candidato sindaco: "Una sua parte guarda all’estrema sinistra, un’altra minaccia di lasciare il centro sinistra e andare a destra se un suo uomo non sarà sindaco. I due gruppi più “saggi” sembrano essere Cuneo Solidale e Crescere Insieme; saggi e cauti, coscienti che può accadere di tutto a quel che resta di una coalizione che nella sua ormai superata concezione ha dato molto alla città, ma non può più dare".