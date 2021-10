Lpm Bam Mondovì: coach Solforati vuole un Puma più umile e da battaglia: "Dobbiamo avere più fame degli altri" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ha iniziato la settimana di lavoro che conduce al derby di domenica contro l'Eurospin Ford Sara Pinerolo, gara che coincide con l'esordio stagionale al PalaManera della squadra di Bibo Solforati.

E proprio con il Tecnico pesarese abbiamo fatto il punto sulla situazione in casa Puma, dopo la sofferta vittoria al tie-break conquistata in casa della Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Nonostante il successo ottenuto in terra veneta, dalle parole di Solforati emerge la voglia di un approccio diverso della sua squadra, con la ricerca di un atteggiamento sostanzialmente più umile e nel contempo grintoso e affamato.

Atteggiamento che si è visto solo da un certo punto della gara, in pratica dal quarto set in poi. Insomma, l'allenatore del Puma è pienamente consapevole che la propria squadra sia in rodaggio, ma in questa fase pretende una crescita anche da un punto di vista caratteriale.

Di seguito la prima parte delle dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni da coach Bibo Solforati. L'intervista completa sarà trasmessa nel corso della seconda puntata di "Timeout", il programma di approfondimento sul Campionato di Serie A2 Femminile, in onda tutti i venerdì alle ore 21: