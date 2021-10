Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì lancia la campagna abbonamenti…intanto è già corsa al biglietto per il derby di domenica con il Pinerolo

La Lpm Bam Mondovì di Solforati, reduce dalla vittoria di Montecchio, domenica (ore 17) farà il suo esordio al PalaManera affrontando la corazzata dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo. Nel frattempo la società della presidente Alessandra Fissolo ha lanciato la campagna abbonamenti che prevede due tipologie di sottoscrizioni: Standard e Sostenitore.

Nel contempo la Società del Puma ha reso note le modalità di acquisto dei singoli tagliandi per assistere ai match casalinghi. La corsia preferenziale è quella dell’acquisto on-line attraverso il portate www.liveticket.it. Per chi avesse problemi nell’acquisto telematico, la Società sta comunque predisponendo la presenza di un botteghino al PalaManera, che metterà in vendita gli eventuali biglietti rimasti invenduti nei giorni antecedenti la gara. Per il derby contro il Pinerolo, dunque, match clou della seconda giornata del Campionato di Serie A2, è scattata la corsa al biglietto.

Il recente decreto del Governo Draghi, da ieri ha aumentato la capienza per gli eventi sportivi al chiuso, portandoli in zona bianca dal 35% al 60%. Il PalaManera, dunque, in questo momento può ospitare fino a 585 spettatori. Domenica, dunque, sulle gradinate del palazzetto monregalese finalmente ci sarà una bella cornice di pubblico, con una buona presenza anche di sostenitori provenienti da Pinerolo. Ecco di seguito il comunicato della Lpm Pallavolo Mondovì, con tutti i dettagli su abbonamenti e acquisto biglietti:

Con grande piacere, LPM pallavolo Mondovì aprirà le porte del PalaManera al pubblico, in occasione delle gare casalinghe della LPM BAM Mondovì. Seppur con un numero ridotto di spettatori, la società rossoblu ha quindi deciso di attivare la campagna abbonamenti ed un canale dedicato alla vendita dei singoli biglietti. Ecco tutte le informazioni per poter vivere “dal vivo” le emozioni che ci regaleranno le pumine:

ABBONAMENTI

Abbonamento Standard (70€)

Garantisce l’accesso alle partite casalinghe della Regular Season (nel rispetto delle normative vigenti)

Abbonamento Sostenitore (150€)

Garantisce l’accesso a tutte le partite casalinghe della stagione (Regular Season + Play Off + Coppa Italia), nel rispetto alle normative vigenti. In più, il “sostenitore” riceverà un gadget ufficiale.

BIGLIETTI:

Biglietto intero (10€ + 1€ di prevendita)

Biglietto ridotto (7€ + 1€ di prevendita): Under 18, Over 65, genitori/sorelle/fratelli delle pumine

Sono previste gratuità per le pumine regolarmente iscritte alla stagione sportiva 2021-2022 (per maggiori info, chiedi al referente del tuo gruppo).

Questo il link dove si potrà procedere all’acquisto di abbonamenti e biglietti:

https://www.liveticket.it/lpmpallavolo

GRAZIE AGLI OPERATORI SANITARI

Per ringraziare il personale sanitario ed i volontari della Croce Rossa, che in questi lunghi mesi hanno lavorato duramente per contrastare l’emergenza sanitaria, Lpm pallavolo Mondovì vuole offrire loro l’accesso gratuito alle gare casalinghe del team monregalese. Chi è interessato, può inviare una mail a info@lpmpallavolo.it indicando il nominativo e la qualifica: riceverà il biglietto omaggio e potrà godersi un po’ di meritato svago!

(la richiesta va inviata entro il giovedì precedente la gara)

INFO PRATICHE

In rispetto della normativa vigente e per non creare assembramenti all’ingresso, occorrerà presentare il QR del proprio biglietto, preferibilmente su dispositivo mobile (in alternativa, portando la stampa dello stesso) e un documento d’identità.

Ricordiamo che per l’accesso all’impianto sportivo è necessario il Green Pass in corso di validità. All’ingresso sarà inoltre misurata la temperatura.

Si chiede di arrivare al PalaManera con un po’ di anticipo (i cancelli apriranno circa un’ora prima del fischio d’inizio), indossando la mascherina, che andrà indossata per tutta la durata della partita e fino all’uscita. E’ richiesto il massimo rispetto della distanza interpersonale.

E’ prevista l'apertura di una cassa per agevolare chi avesse difficoltà con l’acquisto online.