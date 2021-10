Demarchi (Lega): “Dalla Regione un bando per miglioramento e ammoderdamento delle aziende agricole”

Sarà attivo da venerdì 15 ottobre, e fino al 31 gennaio 2022 il bando relativo al Programma di Sviluppo Rurale che la Regione Piemonte dedica agli imprenditori agricoli professionali che siano “agricoltori attivi” in base ai dati del fascicolo aziendale.

“Le domande di contributo – commenta il consigliere regionale della Lega di Saluzzo Paolo Demarchi – sono relative alla misura 4.1.1 del Psr in cui vengono finanziati l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose agrarie. Il limite minimo di spesa del bando è di euro 25mila ridotto a 15mila per le aree di montagna”.

Il bando riporta inoltre che l’importo massimo di sostegno erogabile a ciascuna azienda beneficiaria in riferimento ad ogni domanda presentata è pari a cinque volte la produzione standard dell’azienda medesima, per un massimo di 130mila euro (150mila per le Aree C2 e D in considerazione della diversa percentuale di contributo sulla spesa).

Per le domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole, gli importi massimi di sostegno (130mila euro di contributo per le Aree A-B-C1 e 150mila euro per le Aree C2-D) devono essere moltiplicati per il numero delle aziende agricole aderenti all’investimento collettivo, conteggiando un massimo di quattro aziende.

Fatta salva la possibilità per il richiedente di realizzare (in totale autofinanziamento per la parte eccedente l’importo di spesa ammessa al sostegno) investimenti di importo maggiore di quello ammesso al sostegno.

“Ancora una volta dimostriamo coi fatti – conclude Demarchi, imprenditore agricolo nel cuneese - che attraverso il Psr la Regione lavora per sostenere la crescita del comparto agricolo e del mondo rurale piemontese e individua strategie ed interventi per la sua innovazione, trasformazione e integrazione con gli altri comparti”.

I dettagli del bando sono disponibili all’indirizzo https://bandi.regione.piemonte.it