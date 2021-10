Green Pass e lavoro: "Impossibile per le farmacie soddisfare le richieste di tamponi, Stato di Diritti o di Doveri?"

Buongiorno.

Mi chiamo C.B. scrivo la presente per mettere alla sua attenzione e all’attenzione degli Organi preposti l’amara situazione in cui mi trovo. Lavoro da oltre 10 anni in una piccola realtà artigiana, dal 15 ottobre, in ottemperanza al al DL 127 del 21/09/2021, per svolgere la mia ordinaria attività lavorativa devo disporre di green pass. Dato che per motivi personali non mi sono vaccinata, pensavo ingenuamente di poter assolvere ai miei doveri usufruendo dei tamponi.

Il Comune in cui risiedo (Costigliole Saluzzo) non offre questo servizio e le poche Farmacie che lo fanno purtroppo non hanno i mezzi sufficienti nemmeno per soddisfare le richieste dei propri residenti (come ad esempio quelle di Busca) quindi figuriamoci quelle dei Comuni limitrofi. Per farle un altro esempio, in tutti i Comuni della Valle Varaita vi è una sola farmacia a Sampeyre che sicuramente non avrà modo di sopperire a tutte le richieste.

Ad oggi io, come immagino molti altri, mi ritrovo in un amara situazione in cui lo Stato mi richiede una certificazione verde per svolgere il mio lavoro (diritto inalienabile rif. articolo 4 della Costituzione) ma non mi dà modo di averla e quindi mi impedisce di lavorare.

Ho già prontamente scritto al Prefetto di Cuneo ma purtroppo non sono certa che avrò una risposta in tempo utile per poter lavorare.

Quindi scrivo al suo giornale, in cerca di qualcuno che mi possa aiutare a risolvere questo mio(nostro) problema sperando per una volta di essere in uno Stato di Diritti e non solo di Doveri.

Grazie per la collaborazione.