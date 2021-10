Amianto vicino alle scuole di Martiniana? Prima ordinanza del sindaco Berardo

Tra i primissimi atti firmati da Valderico Berardo, dal 4 ottobre nuovo sindaco di Martiniana Po, c’è un’ordinanza.

Un’ordinanza che verte interamente su una porzione di un fabbricato di proprietà comunale, e sul vicino cortile delle locali scuole elementari. Si tratta del fabbricato al civico numero 29 di via Roma, posto proprio tra il Palazzo del Comune e lo stabile che ospita la scuola. E che, attualmente, è occupato da una cabina della Telecom.

La prima ordinanza del sindaco Valderico, come scrive lui stesso sul suo profilo Facebook, “riguarda un motivo molto chiaro. Nell’edificio esistono macchinari Telecom dove è esposto il pericolo dell’amianto”.

Questa struttura è esistente da 40 anni e non mi risultano controlli di sorta. Come sindaco, non permetterò mai di mettere a rischio la salute dei bambini, con l’amianto non si scherza. Per sicurezza ho chiesto all’Asl di analizzare il terreno dove giocano i bambini, e verificare se ci siano casi di fuoruscita dell’amianto. Spero sinceramente che questo non sia avvenuto, perché le conseguenze sarebbero gravissime.

Alcuni mi hanno detto che tutti lo sapevano. Non è il mio stile di lavoro: io, se una cosa non va, decido e provvedo e se posso risolvo”.

Il sindaco ha chiesto, tramite una Pec, “una valutazione urgente al Servizio di Igiene Pubblica della locale Asl, per verificare la presenza o meno di amianto in loco”.

E, “tenuto conto che tale situazione potrebbe rappresentare un rischio diretto ed attuale della salute pubblica, vista la notevole vicinanza delle scuole e la presenza giornaliera degli alunni frequentanti il plesso scolastico in questione”, “a fini precauzionali”, ha ordinato “il divieto di utilizzo del cortile, di fronte alla cabina Telecom sopraindicata”.