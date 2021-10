Avviati i lavori di ristrutturazione di via Roma a Rifreddo

Nel comune di Rifreddo sono iniziati negli scorsi giorni i lavori di sistemazione dei marciapiedi sul lato sinistro di via Roma.

Un intervento importate che va a completare la riqualificazione dell’area compresa tra il centro del paese ed il cimitero e che si chiuderà con l’asfaltatura della principale arteria viabilistica rifreddese.

“Questo lotto di lavori che si inserisce nel più ampio progetto che ha visto la riqualificazione della piazzetta antistate la chiesa, la realizzazione dei marciapiedi sul lato destro di via Roma nonché l’ammodernamento della piazza antistante il cimitero e la rigenerazione della rotonda sulla Sp.26 - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - è stato possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno”.

L’importo totale è di 100mila euro ed i lavori sono stati affidati alla ditta Baudino di Pinerolo.

Entrando nel dettaglio dei lavori va detto che gli stessi seguiranno le linee guida già utilizzato dall’amministrazione per quelli avvenuti di recente nella zona ovvero: i marciapiedi saranno realizzati in porfido con bordature in pietra. La parte dedicata ai pedoni verrà ampliata rispetto ai marciapiedi esistenti per rendere più confortevole e sicuro il transito di passeggini e carrozzelle e verrà anche rifatta completamente l’area tra il negozio di alimentari ed il monumento. Un fatto quest’ultimo che consentirà di rivoluzionare la viabilità dell’area vista anche la recete realizzazione di un passaggio pedonale rialzato verso la piazzetta antistante la chiesa.