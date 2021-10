Busca: firmato il protocollo di intesa fra Comune e Confcommercio

E’ stato firmato oggi il protocollo di intesa fra Comune e Confcommercio - Imprese per l'Italia di Cuneo per la realizzazione del Distretto urbano del commercio di Busca.

Alla firma del documento, sottoscritto dal sindaco Marco Gallo e dal presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella, erano presenti anche il vice-sindaco Gianmichele Cismondi, l’assessore ai rapporti con i settori produttivi Diego Bressi e il direttore di Confcommercio Cuneo Marco Manfrinato.



“Il Comune – dice il sindaco Gallo –, che aveva già avviato nei mesi scorsi una collaborazione con Confcommercio Cuneo per la stesura del piano di rigenerazione urbana, con un primo stanziamento di ventimila euro, ora rilancia e consolida il rapporto con l’ente in seguito al recente riconoscimento da parte della Regione del proprio Distretto del Commercio. Diamo così avvio ai lavori per concretizzare il piano e per giungere ad indicare e cercare fonti di finanziamento a largo raggio”.



"Partendo dall’analisi dell’attuale tessuto imprenditoriale di Busca e Valmala – aggiunge l’assessore Bressi - l’obiettivo è proporre, insieme con le capacità professionali messe a disposizione da Confcommercio, iniziative utili alla promozione commerciale, per la rigenerazione urbana e per il potenziamento del settore turistico-ricettivo, tenendo conto anche degli impatti subiti dal settore in seguito all’emergenza sanitaria ancora in corso. La proposta dovrà essere condivisa anche con le altre categorie produttive del territorio. Diamo il via così ad uno stretto rapporto collaborativo, anche per creare un percorso di formazione degli operatori commerciali, artigianali, agricoli interessati, utile per competere con la grande distribuzione e con i colossi delle vendite online”.



"C’è viva soddisfazione – afferma il presidente Chiappella - per il protocollo che abbiamo sottoscritto oggi con l’amministrazione comunale di Busca. E’ l’inizio di un percorso che guarda al futuro della città, del suo territorio e delle sue attività imprenditoriali, commerciali e turistico ricettive, e che vuole coinvolgere anche tutte le altre realtà e associazioni locali”.



La prima azione concreta parte già domani, giovedì 14 ottobre, con l’iniziativa formativa aperta agli operatori dei settori interessati.

Il corso è composto da quattro webinar con interventi di alcuni fra i più autorevoli esperti italiani nei campi dell’urbanistica, commercio, nuove tecnologie e startup, economia e gestione delle imprese. E' coordinato dal manager del Distretto, individuato dall’intesa in Marco Manfrinato, il quale, insieme con l'architetto Andrea Marino, progettista del piano strategico del Distretto, concluderà la serie di incontri lunedì 8 novembre, dalle 9 alle 11, con un laboratorio progettale in presenza.