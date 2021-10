Alla Casa del quartiere Donatello di Cuneo BOA apre lo spazio "Salute e Benessere per gli anziani"

La Boa Donatello-Gramsci, a Cuneo, sul territorio apre un nuovo spazio per la comunità adulta, lo Spazio Salute e Benessere presso i locali della Casa del Quartiere Donatello.

Tutti i lunedì mattina dal 18 ottobre sarà possibile trovare un infermiere volontario che si metterà a disposizione per il controllo della pressione e per offrire consigli di educazione sanitaria, e un educatore di comunità della Boa a cui sarà possibile chiedere aiuti per l’uso di pc e smartphone oppure di mettervi in contatto con i portieri del quartiere per piccole manutenzioni e riparazioni e anche portare proposte e idee per attività da realizzare sul quartiere.

Inoltre si potrà semplicemente venire a passare un po’ di tempo leggendo un libro o il giornale, bere un buon caffè, un tè, giocare a carte e fare quattro chiacchiere.

L’orario di apertura dello Spazio Salute e Benessere sarà dalle 10 alle 12, l’infermiere sarà consultabile fino alle 11, mentre l'educatore resterà fino al termine.

Non è necessaria alcuna prenotazione, ma in conformità alla normativa vigente per accedere ai locali di Casa del Quartiere Donatello sarà necessario esibire il Green Pass.

Per informazioni è possibile contattare Gianluca al cell. 335 791 7146.