Green pass obbligatorio sul posto di lavoro: a Frabosa Sottana attivato il "drive in" per i tamponi

Boom di prenotazioni nelle farmacie per effettuare il tampone anti covid.

Sarà che il tempo prima dell'entrata in vigore delle nuove norme per l'accesso ai luoghi di lavoro stringe, ma l'effetto "green pass" si sta facendo sentire in Italia e in tutta la Granda.

Dal 15 di ottobre, infatti, con l'entrata in vigore delle nuove norme previste dal Governo, sarà necessario esibire la carta verde anche per andare a lavorare in azienda, in un ufficio pubblico o privato o in un esercizio commerciale.

Questa decisione porta con sé rimodulazioni organizzative non da poco, infatti, non tutti i paesi sono dotati di farmacie che possono offrire il servizio ai cittadini.

Qualcuno ha ovviato al problema offrendo ai residenti un centro, come nel comune di Garessio, per evitare ai cittadini di dover cercare il servizio in altri comuni e chi, come la Farmacia Denina di Frabosa Sottana, si è organizzato con un sistema "drive in", sul modello sperimentato dagli ospedali.

"Abbiamo pensato di organizzare così il servizio per garantire maggiore sicurezza alle persone" - spiega il Dott. Jacopo Denina - "La richiesta è molto elevata e le prenotazioni aumentano soprattutto a ridosso del week-end e negli orari in fascia serale. La nostra farmacia dispone di un ampio parcheggio e così abbiamo attivato il servizio "drive in": in questo modo aumentiamo la sicurezza e la riservatezza di tutti i nostri clienti. Chi deve sottoporsi a tampone si prenota e il tutto viene effettuato senza che debba scendere dall'auto".

Il numero delle prenotazioni è in continuo aumento e di certo il trend non calerà in vista del 15 ottobre...

"E' già capitato di arrivare a fare anche 70 tamponi al giorno" - aggiunge Denina -"Il servizio lo offriamo sette giorni su sette, mattina e pomeriggio, ma è un lavoro davvero ingente. Per accedere al servizio occorre prenotarsi telefonicamente e abbiamo ideato una scontistica che prevede per 10 tamponi eseguiti 1 buono acquisto del valore di 15 euro, da spendere a piacimento".