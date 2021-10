Incontro positivo tra il sindaco di Verzuolo e i nuovi amministratori della cartiera

Stamane il primo incontro di persona tra il Sindaco, Giovanni Carlo Panero, e gli Amministratori Delegati di Smurfit Kappa Europa, dr. Saverio Mayer, e d’Italia, dr. Gianluca Castellini.

Un incontro molto interessante. Gli Amministratori Delegati hanno confermato il grande interesse del nuovo Gruppo per la Cartiera di Verzuolo. Infatti hanno già in programma notevoli interventi.

La Cartiera di Verzuolo, migliorando sia l’ambiente che il trasporto, diventa fondamentale per il Gruppo in Italia e per tutto il Sud Europa.

Gli Amministratori Delegati hanno anche dichiarato la massima disponibilità nei confronti della comunità verzuolese.