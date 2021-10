In mostra a Canale le opere del racconigese Giancarlo Giordano

Inaugurata lo scorso sabato 9 ottobre presso la Confraternita di San Giovanni a Canale, prosegue con successo la mostra dal titolo "Umani" del pittore racconigese Giancarlo Giordano. Realizzata sotto la direzione artistica di Francesco Occhetto, l’esposizione è a cura del Collettivo "Artisti per caso", gruppo di giovani formatosi alcuni anni fa con l'obiettivo di offrire spazi di espressione alla creatività locale.



L'esposizione mette al centro quindici opere di Giancarlo Giordano, artista classe 1940, la cui opera è segnata da una sofferta esperienza umana e lavorativa vissuta presso il manicomio di Racconigi.



Un viaggio alla scoperta di un segno intenso, fatto di colori violenti, di volti deformati che urlano e che penetrano nelle profondità dell’uomo. Giordano si fa carico della sofferenza degli esclusi, degli ultimi, portandola a vivere sulla tela.



La mostra ha il patrocinio del Comune, del Leo Club roerino, e dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero. Le opere saranno visitabili fino a domenica 31 ottobre, il sabato in orario 14-19 e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, previa esibizione del green pass.



"Siamo entusiasti, nei primi due giorni di apertura della mostra abbiamo registrato un'affluenza di circa 200 visitatori - commenta Bernardo Scarsi, tra i giovani componenti del collettivo canalese –. Ha raccolto un buon successo anche il catalogo fotografico con l'introduzione del dottor Occhetto e testi coi quali il professor Giovanni Tesio e la scrittrice Ida Isoardi illustrano il punto di vista e la poetica del pittore. In correlazione alla mostra ci saranno una serie di appuntamenti culturali: una performance musicale di Simona Colonna ispirato all'arte pittorica di Giordano, la proiezione dello spettacolo teatrale "Omnes Colores", la presentazione del libro 'I colori del Nero' di Tesio".



Per informazioni sulla mostra e sugli eventi collaterali è possibile consultare i canali Facebook e Instagram del "Collettivo Artisti per Caso".