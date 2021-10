Saluzzo, norme anticontagio Covid: i Carabinieri aumentano i controlli in citta

Cinque giorni di chiusura provvisoria, dal 10 al 14 ottobre, per un noto locale della movida saluzzese, nel basso centro storico, a causa del mancato rispetto delle norme anticontagio Covid.

E' il provvedimento firmato dai Carabinieri della Stazione di Saluzzo, che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli nelle ore della movida cittadina.

I militari sono arrivati in via Volta verso la mezzanotte di sabato scorso. Non era il primo intervento che facevano nella zona.

Ai gestori hanno contestato irregolarità quali la presenza di un numero di persone all'interno del locale superiore a quanto consentito dalla normativa.

In questi mesi le forze dell’ordine locali hanno decretato la chiusura provvisoria di una gelateria in centro, di un bar nell’area di via Torino e di una sala biliardo.