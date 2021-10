Torna in onda la trasmissione BackStage firmata Targatocn, domani la prima puntata “Positività A-Sintomatica”

Torna giovedì 14 ottobre in onda alle ore 21 la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, firmata targatocn.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulla Home Page di TargatoCN.it e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

Nella prima puntata sarà ospite l’amministrazione comunale di Cuneo che si confronterà su tematiche, attività e progetti che sanno di positività…(ma non da Covid-19!)

Una puntata, questa, che oltre ad essere prima per l’apertura della stagione, lo sarà anche per la registrazione in presenza. L’incontro si svolgerà infatti nel salone d’onore del Municipio di Cuneo, dove siederanno come ospiti il sindaco del capoluogo Federico Borgna, la vicesindaca Patrizia Manassero e gli assessori Paola Olivero e Luca Serale.

Non sarà invece presente l’assessora Cristina Clerico, impegnata in altre attività, ma che comunque, si avrà occasione di salutare da remoto!

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma, Charlotte Braghin.