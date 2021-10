L’arredo in azienda è un investimento vincente con Castellani Shop

È la qualità italiana, certificata dal MUN (Marchio Unico Nazionale),a caratterizzare la proposta di arredi di Castellani Shop. Lo store interpreta ogni richiesta in fatto di arredamento di industria, negozio e ufficio: dalle scaffalature personalizzabili alle reception per ufficio. La convenienza è resa possibile dall’assenza di intermediazioni tra produttore e acquirente, che può approfittare anche di servizi di progettazione degli ambienti.

A questo si aggiunge anche il primo posto ottenuto nella categoria “Forniture per Ufficio” de Le Stelle dell’e-commerce, premio consegnato dal Corriere della Ser a in collaborazione con Statista. Una qualità confermata dalla soddisfazione di oltre 50.000 clienti.

È pensando alle necessità espresse da negozi, uffici e industrie che Castellani Shop ha composto la sua proposta, di cui fanno parte tantissime soluzioni: dall’arredo mensa agli armadi per ufficio, dalle scaffalature metalliche da negozio e magazzino alle scrivanie direzionali.

A questi si aggiungono tante altre opzioni, tra cui poltrone direzionali, sedie ergonomiche, reception ufficio, librerie, cassettiere per ufficio, classificatori, vetrine espositive, banco da lavoro e tante altre soluzioni per completare il proprio progetto d’arredo. A portata di click c’è anche l’opportunità di acquistare allestimenti completi per negozi.